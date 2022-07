Obóz terapeutyczny i 8 tygodni niespodzianek. Dzieci z Domu Aniołów Stróżów wyjechały na wakacyjny wypoczynek

Uczestnicy obozu zostali zaangażowani w przygotowania do wyjazdu, m.in. tworzenie listy zakupów i pakowanie rzeczy na obóz.

Obóz nad Jeziorem Międzybrodzkim potrwa 10 dni. Dzięki wsparciu partnerów i darczyńców na letni wypoczynek wyjechało prawie 50 dzieci. Głównymi partnerami obozu są Fundacja ING Dzieciom i Węglokoks.

- Anielskie Wakacje z Węglokoksem to już piękna, kilkuletnia tradycja. W okresie wakacyjnym podopieczni Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży Dom Aniołów Stróżów, dzięki wsparciu naszej firmy, wyjeżdżają poza miejsce zamieszkania, co jest znakomita okazją do nabrania sił i energii na kolejne miesiące. To dla nich bardzo ważne wydarzenie, na które zawsze z niecierpliwością czekają - powiedział Jarosław Latacz, kierownik Biura Marketingu i PR, Węglokoks S.A.