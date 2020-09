Obwodnica Gliwic: dwa nowe odcinki gotowe. Kiedy będzie całość?

3,5-km fragmentem obwodnicy zachodniej od niedzieli jeżdżą kierowcy. Miasto zapowiada, że kwestią tygodni jest oddanie do użytku kolejnego odcinka tej inwestycji. Do zamknięcia brakuje jednak jeszcze dwóch odcinków.

Dwa fragmenty obwodnicy Gliwic gotowe, pierwszym z nich już jeździmy 3,5-km fragmentem obwodnicy zachodniej od niedzieli jeżdżą kierowcy. Miasto zapowiada, że kwestią tygodni jest oddanie do użytku kolejnego odcinka tej inwestycji. Do zamknięcia brakuje jednak jeszcze dwóch odcinków.

Najpierw skomunikowanie Gliwic poprawiły Drogowa Trasa Średnicowa i wielki węzeł autostrad A1 i A4. Obecnie postępuje ważna dla rozładowania i uspokojenia ruchu w centrum inwestycja: budowa obwodnicy miejskiej. Od niedzieli można jeździć jej odcinkiem zachodnim od ul. Rybnickiej do ul. Daszyńskiego. Kwestią tygodni, jak zapewniają władze miasta, jest oddanie do użytku kolejnego jej fragmentu, po południowej stronie miasta. Nowy odcinek to droga jednojezdniowa, o dwóch pasach ruchu - po jednym w każdym kierunku, w jej śladzie są dwa obiekty mostowe. Ma ok. 3,5 km długości. Z czasem przejmie część ruchu z korkującego się w godzinach szczytu fragmentu DK 78, czyli Rybnickiej, nieopodal węzła Gliwice-Bojków na A4 (tam jest wjazd). Trasą można jechać na ogół z prędkością 70 km na godz. W rejonie skrzyżowań - trzeba zwolnić do 50 km na godz. Wzdłuż drogi ustawiono tablice zmiennej treści, które podobnie jak pozostałe w mieście przekazywać będą informacje dla kierowców o ewentualnych utrudnieniach czy zdarzeniach drogowych w mieście.

Budowę zrealizowało konsorcjum firm Eurovia Polska i PRUIM za kwotę ok. 82,6 mln zł. 85 proc. tej sumy to dofinansowanie ze środków unijnych.

W tym rejonie musi jeszcze powstać odcinek od ul. Daszyńskiego do ul. Sowińskiego, liczący ok. 1,8 km. To de facto drugi odcinek obwodnicy, ale protesty mieszkańców i sprawy proceduralne sprawiły, że miasto zdecydowało się podzielić go i budować najpierw fragment Rybnicka-Daszyńskiego.

Gdy i ten będzie gotowy (miasto zapowiada, że stanie się to w połowie 2022 roku), dopiero wówczas kierowcy płynnie dojadą do DK 88, omijając centrum. Pierwszy odcinek - od ul. Sowińskiego wiodący przez Okulickiego do DK 88 - jest bowiem gotowy od 2008 roku.

Kończą się prace na ważnym odcinku na południu miasta. - W najbliższych tygodniach zakończymy prace na kolejnym odcinku pomiędzy węzłem autostrad A1 i A4 i ulicą Bojkowską - mówił Mariusz Śpiewok, wiceprezydent Gliwic, podczas sobotniego oficjalnego oddania odcinka do użytku. W tym rejonie trasę zaplanowano między ul. Bojkowską a ul. Pszczyńską w śladzie ul. Okrężnej.

Kierowcy uzyskają nie tylko dogodniejsze połączenie ze skrzyżowaniem A1 i A4, ale i lepszy dojazd do intensywnie rozbudowujących się w tym rejonie firm, głównie logistycznych. Docelowo powstanie jeszcze fragment obwodnicy od Bojkowskiej do Rybnickiej, w tym roku ma zostać ogłoszony przetarg na projekt tego odcinka.

Będzie łatwiej odzyskać dowód rejestracyjny