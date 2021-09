Obwodnica Raciborza rośnie. Zajrzeliśmy na plac budowy kolejnego odcinka drogi regionalnej Pszczyna-Racibórz

Obwodnica ta stanowi fragment drogi regionalnej Pszczyna-Racibórz. Ta trasa gotowa jest już na odcinku tzw. żorskim i rybnickim. Po tym jak zakończona zostanie budowa odcinak "raciborskiego" brakować będzie tylko środkowego odcinka - od Raciborza, przez Kornowac, Lyski, Gaszowice i Rydułtowy, aż do Rybnika.

Początek liczącego ok. 7,8 km nowego odcinka drogi nr 935 (obwodnicy) znajduje się w gminie Rudnik, na północ od Raciborza. Trasa rozpoczyna się rondem przy drodze krajowej nr 45. Potem na wysokości dzielnicy Miedonia przecina starą Odrę i wzdłuż kanału Ulga biegnie do ul. Rybnickiej (obecna droga nr 935), gdzie zakończy się rondem na wysokości ul. Piaskowej.

To właśnie w tym miejscu trwają obecnie gorączkowe prace. Stara droga z Raciborza do Rybnika jest chwilowo w tym kierunku nieprzejezdna. Efektownie prezentuje się ślad drogi w rejonie trasy z Raciborza do Gliwic, gdzie gotowe są już zjazdy z trasy. Trwają tam już prace wykończeniowe.