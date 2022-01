Obwodnica Zawiercia wstrzymana przez budowę kolei do lotniska w Pyrzowicach

- Wojewoda śląski wezwał inwestora do korekty wniosku o wydanie decyzji ZRID polegającej na aktualizacji numerów ewidencyjnych działek objętych ostateczną decyzją wojewody o lokalizacji linii kolejowej nr 182 Siewierz – Zawiercie. Z uwagi na związaną z tym konieczność dokonania zmian w projektach podziału nieruchomości oraz danych ewidencyjnych, a także niektórych elementów projektu budowlanego, wykonawca wystąpił do wojewody śląskiego o wydłużenie terminu na uzupełnienie wniosku. Trwają intensywne prace związane z przygotowaniem dokumentów do uzupełnienia wniosku o ZRID. Zakładamy, że decyzja zostanie wydana w lutym tego roku – powiedziała nam Dorota Marzyńska-Kotas z katowickiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.