Obywatel Szwajcarii trafił do aresztu. Policja zatrzymała go w Dąbrowie Górniczej z narkotykami

NOWE Pogoda na luty 2021. Prognoza miesięczna. Będą srogie mrozy. IMGW przewiduje chłodniejszy luty niż styczeń. Wiosna jeszcze nie tak prędko

Pogoda w lutym 2021. Prognoza miesięczna zapowiada, że będzie jeszcze prawdziwie zimowy. Jak zapowiadają synoptycy IMGW, w tym roku luty może być chłodniejszy, niż w latach poprzednich. Oznacza to możliwy powrót mrozów, takich, jakie były niedawno. Chwilowy oddech od zimy w końcówce stycznia nie powinien nas jeszcze zachęcać do wyglądania wiosny. Trzeba cierpliwie poczekać. Sprawdź, co mówi długoterminowa prognoza pogody. Czeka nas jeszcze zima ze śniegiem i mrozami.