„Ochrona parasolowa” i „Bezpieczna firma” wśród nowości Grupy Murapol

„Rok bez rat”, „Rabat na wykończenie”, „Pewny najemca”, „Parking w cenie”, „Ochrona parasolowa” oraz „Bezpieczna firma” to zestaw sześciu bonusów oferowanych przez Grupę Murapol. Z tej puli każdy nabywca mieszkania z oferty dewelopera wybiera jeden, najpełniej odpowiadający jego indywidualnym preferencjom. Promocją objęta jest cała pula mieszkań oferowanych przez Grupę Murapol na Śląsku i w Zagłębiu, w tym w Katowicach w inwestycji Murapol Dębowe Tarasy, Sosnowcu – Murapol Apartamentach na Wzgórzu, Gliwicach – Murapol Osiedlu Parkowych, Mikołowie – Murapol Osiedlu Storczyków oraz Siewierzu – Murapol Siewierz Jeziorna. ZOBACZCIE ZDJĘCIA

- Każdy klient to inne potrzeby i motywy zakupu mieszkania. Dla jednych to ucieczka przed utratą wartości posiadanego kapitału w dobie zerowych stóp procentowych. Inni zaspokajają swoje potrzeby poczucia bezpieczeństwa dzięki posiadaniu własnego mieszkania. My te różnice dostrzegamy. Tak jak naszą ofertą produktową docieramy do szerokiej grupy klientów, tak promocją chcemy wesprzeć klientów stosownie do ich potrzeb, w spłacie rat kredytowych, wykończeniu mieszkania czy zapewnieniu zwrotu z inwestycji w lokal nabyty na wynajem. Dostrzegamy także klientów, którzy odkładają decyzję o zakupie w obawie przed utratą pracy lub upadłością prowadzonej firmy. To dla nich przygotowaliśmy dwa nowe bonusy, w których wspólnie z towarzystwem ubezpieczeniowym oferujemy ochronę na wypadek utraty stałego źródła dochodów albo pobytu w szpitalu. Liczymy, że „Ochrona parasolowa” i „Bezpieczna firma” pozwolą klientom, którzy myśleli o odłożeniu w czasie decyzji o zakupie własnego mieszkania, zrealizować ją bez zbędnej zwłoki – mówi Nikodem Iskra, prezes zarządu Murapol SA.

Rok bez rat Pierwszy z bonusów to propozycja skierowana stricte do osób zamierzających skorzystać z finansowania bankowego przy zakupie mieszkania. Zakłada on wypłatę przez dewelopera premii pieniężnej pokrywającej raty kredytu nabywcy przez pierwszy rok jego spłacania. Maksymalna wysokość wsparcia uzależniona jest od ceny mieszkania, a jej łączna kwota może sięgnąć nawet 17,5 tys. zł brutto (zostanie pomniejszona o 10% podatku pobranego i odprowadzonego przez Organizatora promocji zgodnie z obowiązującymi przepisami) i może

być spożytkowana na dowolny, wybrany przez klienta cel. Bonus uruchamiany jest tuż po spłacie pierwszej raty kredytu hipotecznego. Rabat na wykończenie Rabat oferowany w postaci premii na wykończenie lub wyposażenie mieszkania pozwala klientowi obniżyć koszty aranżacji wnętrz lub wykonania jej w wyższym standardzie. Bonus, którego wysokość stanowi równowartość 5% ceny mieszkania, zostanie pomniejszony o 10% podatku pobranego i odprowadzonego przez Organizatora promocji zgodnie z obowiązującymi przepisami. Deweloper przyznaje go po dokonaniu odbioru lokalu przez klienta. Pewny najemca Trzecia z propozycji skierowana jest do klientów inwestycyjnych, chcących zapewnić sobie pewny przychód z wynajmu mieszkania po jego wykończeniu i odpowiednim wyposażeniu. Bonus to zobowiązanie dewelopera, że w przypadku gdy – mimo aktywnego oferowania lokalu na wynajem – właściciel nie znajdzie najemcy przez co najmniej trzy pierwsze miesiące od jego wykończenia, otrzyma wsparcie w postaci kwoty zabezpieczającej. Będzie ona wypłacana nawet przez 9 miesięcy i łącznie może wynieść nawet 5% brutto wartości mieszkania. W tym czasie deweloper dodatkowo wesprze klienta w poszukiwaniu najemcy.

Parking w cenie

Klient otrzyma prawo wyłącznego korzystania ze wskazanego, niezarezerwowanego wcześniej miejsca postojowego na terenie inwestycji. Ochrona parasolowa i Bezpieczna firma Te dwa bonusy stanowią nowość w ofercie dewelopera i są skierowane do klientów obawiających się pogorszenia swojej sytuacji finansowej w najbliższym czasie. Panaceum na te obawy stanowi ubezpieczenie na wypadek utraty stałego źródła dochodów alba pobytu w szpitalu. Pierwszy z bonusów skierowany jest do osób fizycznych, beneficjentami drugiego są przedsiębiorcy. Okres takiego ubezpieczenia trwa maksymalnie 12 miesięcy. Składki z tytułu ubezpieczenia pokrywa Murapol SA, zaś podmiotem ponoszącym odpowiedzialność z tytułu ochrony ubezpieczeniowej udzielanej w ramach tego ubezpieczenia jest wyłącznie towarzystwo ubezpieczeniowe. Szczegółowe informacje znajdują się w Warunkach Ubezpieczenia dla klientów Spółek z Grupy Kapitałowej Murapol.

Aby skorzystać z promocji wystarczy wypełnić formularz aplikacyjny dostępny na stronach dedykowanych kampanii, a następnie wybrać mieszkanie z oferty dewelopera oraz dopasowany do indywidualnych potrzeb bonus. Wcześniej warto umówić się na wideo-rozmowę z doradcą klienta, który pomoże w doborze lokalu i odpowie na wszystkie pytania dotyczące samego mieszkania, jak i poszczególnych bonusów. 6+ Mega bonusy na nowe mieszkania to druga edycja, po styczniowej, kampanii bonusowej, w której Grupa Murapol stawia do dyspozycji klientów pulę bonusów do wyboru.

Ceny mieszkań w końcu w dół