Od 1 kwietnia nie zapiszesz się sam na wymaz. Covid traktowany jak grypa

Nagły komunikat NFZ

Gdzie i w jakich okolicznościach zrobimy test na Covid?

Od 1 kwietnia, gdy przyjdziemy do lekarza POZ z objawami wskazującymi na Covid, nie otrzymamy skierowania na wymaz. Nie oznacza to, że będziemy pozostawieni sami sobie. Zostanie nam wykonany szybki test antygenowy, jeśli lekarz uzna to za potrzebne. Wymazy mogą być wykonywane w szpitalach, choć już nie będą funkcjonować w mobilnych punktach wymazowych.