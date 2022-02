Od 15 lutego nowa organizacja ruchu na węźle Giszowiec. Część skrzyżowania została zamknięta. Utrudnienia do połowy kwietnia Tomasz Breguła

Od 15 lutego zmiany w organizacji ruchu na węźle Giszowiec. Mają obowiązywać do połowy kwietni fot. UM Katowice Zobacz galerię (3 zdjęcia)

We wtorek 15 lutego zamknięto część skrzyżowania, łączącego ul. Kolistą, Karolinki, 73-go Pułku Piechoty oraz zjazd do ulicy Pszczyńskiej. Ma to związek z trwającą przebudową węzła Giszowiec. Zmiany mają obowiązywać do połowy kwietnia i są związane z naprawami nawierzchni na DK86.