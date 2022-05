Od 16 maja zmiany w ofercie Kolei Śląskich i w komunikacji zastępczej do Tarnowskich Gór

Od 16 maja zaczną obowiązywać zmiany w ofercie biletowej Kolei Śląskich. Skorygowany zostanie cennik biletów jednorazowych, miesięcznych i kwartalnych

– Naszą misją jest zapewnianie jak największej liczby bezpiecznych i komfortowych przejazdów dla jak najszerszej grupy podróżnych. To oczywistość, podobnie jak truizmem jest stwierdzenie, że do realizacji misji KŚ niezbędne są bardzo duże nakłady finansowe. – mówi Patrycja Tomaszczyk, Rzecznik prasowy Kolei Śląskich.

– Co więcej, pasażerowie, doceniając jakość naszych usług, wskazują potrzebę dalszej rozbudowy siatki połączeń, a każda nowa trasa (czy zwiększenie par pociągów na już wprowadzonej) to istotne koszty w budżecie Spółki. Tym samym korekta cennika jest niezbędna dla utrzymania atrakcyjności naszej oferty przewozowej, dalszego rozszerzania liczby połączeń i zapewniania dogodnych dojazdów. Jest to również działanie zapobiegające likwidacji jakichkolwiek obecnych pociągów w rozkładzie jazdy KŚ. – wyjaśnia Rzecznik KŚ.