Od 70 lat przychodzi na mecze swojego klubu, mimo że ich już nie widzi. Niezwykła historia Aleksandra Pietrzykowskiego kibica Górnika Piaski

- Historia Pana Olka pojawiła się nieco przypadkiem. Szukaliśmy pomysłu na pokazanie nowych strojów meczowych naszej drużyny. Bohatera filmu znam od ponad 30 lat i od zawsze kojarzyłem go z przywiązaniem do Górnika i jego ulubionym miejscem przy klubowym budynku, skąd obserwował wydarzenia piłkarskie. – mówi Paweł Cyz, pomysłodawca filmu i dodaje – Jeszcze przed startem sezonu spacerowałem z synem w okolicach stadionu. Zobaczyłem Pana Olka na balkonie (mieszka naprzeciwko boiska) i pomachałem do niego, aby się przywitać. Niestety nie odmachał i to mnie nieco zdziwiło. Później okazało się, że właściwie nie widzi nic więcej niż na odległość kilkudziesięciu centymetrów. Jak bardzo oddanym trzeba być klubowi, by nie czynić z tego większej przeszkody – zadałem sobie to pytanie

Ta informacja podziałała na ludzi związanych z klubem. Poczuli się w obowiązku, by przedstawić historię Pana Aleksandra szerszej publiczności. Pokazać jego bezgraniczne oddanie jednemu klubowi.