Od 9 września numer alarmowy 998 będzie przełączony na 112 w woj. śląskim. Pożar zgłosisz dyspozytorowi CPR

Numer 998 zostanie przełączony na 112 w woj. śląskim

Do tej pory dzwoniąc na numer 998 łączyliśmy się bezpośrednio z dyspozytorem straży pożarnej. Od jutra numer alarmowy 998 zostanie przełączony na numer 112. Nie oznacza to jednak, że numer 998 zniknie. Numer będzie działał nadal, jednak każdy kto na niego zadzwoni, nie połączy się bezpośrednio z Państwową Strażą pożarna, a z dyspozytorem CPR i to właśnie on będzie kwalifikował zgłoszenie, które zostanie przekazane odpowiednim służbom. Ma to usprawnić system powiadamiania ratunkowego.

W środę w Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach, odbyła się konferencja prasowa dotycząca przełączenia numeru 998 na 112.

- CPR są rozwijane w Polsce od wielu lat. Pierwszy numer alarmowy, który przejmowaliśmy, to był numer policyjny. Od tego momentu dużo zostało zrobione. Służba CPR się sprofesjonalizowała, również czasy połączeń do Centrum Powiadamiania Ratunkowego z każdym rokiem się skracają - poinformował podczas konferencji prasowej Jarosław Wieczorek, wojewoda śląski

- Dziesiątki tysięcy połączeń zostaną przekierowane do Katowic. Wierzymy, że to pozwoli Państwowej Straży Pożarnej, skupić się na zadaniach podstawowych czyli tych, które bezpośrednio będą ratować życie, zdrowie i mienie obywateli, a mniej będą skupiać się na tej części zgłoszeniowej, formalnej, która może odrobinę komplikować funkcjonowanie systemu. Stąd zakładamy, że przejęcie numeru 998, będzie miało pozytywny oddźwięk w zakresie czasu, jakości reakcji naszych służb - dodał Wieczorek i zapowiedział, że za jakiś czas nastąpi kolejne przejęcie numeru alarmowego 999. To jednak nastąpi dopiero po wybudowaniu nowego Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Katowicach.