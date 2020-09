Odbudowa linii kolejowej nr 182 prowadzącej do lotniska w Pyrzowicach stała się faktem. Inwestycję potwierdził Mateusz Morawiecki

- Inicjujemy odbudowę linii kolejowej 182 w bardzo charakterystycznym miejscu. Właśnie z Tarnowskich Górach rozpoczynały się prace Magistrali Węglowej ze Śląska na północ, do Gdyni w latach II Rzeczpospolitej. Mój dziadek był wówczas kolejarzem i wtedy też koleje były symbolem solidności i punktualności - mówił podczas konferencji Mateusz Morawiecki. Szef polskiego rządu dodał także, że zmieniło się to w latach PRLu i III RP.

- Długi proces odbudowy kolei to proces niezwykle ważny dla pobudzenia gospodarczego w wielu miastach i regionach naszego kraju. Dzięki linii nr 182 czwarty co do wielkości port lotniczy w Polsce, ten znajdujący się w Pyrzowicach, uzyska dobre połączenie kolejowe, ale także dziewięć innych miejscowości je uzyska lub odzyska - kontynuował Mateusz Morawiecki.

Orientacyjny czas przejazdu na lotnisko z Tarnowskich Gór ma wynieść ok. 17 minut, natomiast z Zawiercia - ok. 23 minuty. - Inwestycja przewiduje elektryfikację ok. 45 km linii oraz budowę dwóch dwupoziomowych skrzyżowań z autostradą A1 i drogą wojewódzką DW-913 relacji Będzin – Pyrzowice (droga dojazdowa do lotniska) - informują przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach.