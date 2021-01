Odcinkowy pomiar prędkości na A1 zarejestrował podczas weekendu ponad 3 tysiące wykroczeń

Wypadki w Katowicach: w 2020 roku było ich mniej niż rok wcześniej. Jest też inny, zaskakujący efekt pandemii

Do 162 wypadków doszło w 2020 roku w Katowicach. To o 57 mniej niż rok wcześniej. Mniej było także kolizji, których odnotowano w ubiegłym roku 5348. Mniejsza liczba zdarzeń to następstwo mniejszego ruchu na drogach, ale jest jeszcze jeden efekt pandemii, na który zwracają uwagę policjanci. To większa liczba przekroczeń prędkości, a w konsekwencji znaczny wzrost liczby kierowców, którym odebrano z tego powodu prawo jazdy.