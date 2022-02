Odczarować czarownice. Wiedźmy, wieszczki, zielarki - nowa wystawa w Muzeum Historii Katowic. Zobaczcie zdjęcia RED

Odczarować czarownice. Wiedźmy, wieszczki, zielarki - to najnowsza wystawa w Muzeum Historii Katowic. Będzie można ją oglądać od 16 lutego do 15 maja. Trwają intensywne przygotowania do jej otwarcia.