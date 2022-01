"Oddajcie mi moją perełkę". Katarzyna Waśniewska zabiła Madzię i okłamała wszystkich. Mija 10 lat od zabójstwa małej Madzi z Sosnowca

Sławna mama Madzi nie szuka już rozgłosu. Czasem w sieci odzywają się kobiety, które siedziały z nią w jednym więzieniu. Mówią, że często ma obstawę strażników, bo osadzone nie tolerują zabójczyń dzieci, była bojkotowana, poniżana. Przyjmowała to spokojnie. Ale emocje nie są już tak silne, jak kiedyś. Ona sama w pierwszych latach odsiadywania wyroku udzielała jeszcze wywiadów. Przyznawała, że w celi musi sprzątać po innych, je ostatnia, ale jedzenie jej nie smakuje, bo to głównie ,,pawiany”, czyli konserwy i mortadele. Takie menu czeka ją jeszcze przez 15 lat, bo najwcześniej będzie mogła wyjść na wolność w 2037 roku.

Katarzynie Waśniewskiej początkowo współczuł cały kraj. Zachowanie Katarzyny Waśniewskiej od początku do końca w tej historii było zaskakujące. Kiedy jeszcze trwało śledztwo, pozowała do prasowych zdjęć w bikini, tańczyła na rurze w nocnym klubie, ukrywała się przed policją. Na procesie jej koleżanka z podwórka opowiadała, że Katarzyna wyrwała jej kiedyś ulubioną lalkę z rąk, rozbiła o drzewo i powiedziała, że lepiej niż w mamę, bawić się w pogrzeb. Dzisiaj Waśniewska odsiaduje 25-letni wyrok więzienia.

We wtorek 24 stycznia 2012 roku rozeszła się wiadomość, że w Sosnowcu młoda matka została zaatakowana przez porywacza dzieci. \Około godz.18 kobieta pchała wózek z niemowlęciem w stronę ulicy Nowopogońskiej, na ulicy Lwowskiej dostała cios w głowę, a jej dziecko porwano. Takie bezczelne porwania są na świecie bardzo rzadkie, cała policja w regionie stanęła więc na nogi. Szukali policjanci, strażacy, zwykli mieszkańcy. Kobieta opowiadała, że szedł za nią jakiś mężczyzna, podała nawet, jak był ubrany. Rzeczywiście, jeden z monitoringów zarejestrował takiego przechodnia, który przez jakiś czas szedł za Waśniewską. Miał z tego powodu sporo kłopotów, ale okazało się, że nie mógł porwać dziecka.

Waśniewska bardzo rozpaczała, błagała porywacza o zwrot małej, rozlepiała plakaty. Płakała: ,,Oddajcie mi moją perełkę, moją Madzię”. Opisała córkę: ,,Wzrost około 60-70 cm, oczy koloru ciemnozielonego (oliwkowe), widoczny wyrzynający się ząb – dolna jedynka, włosy bardzo krótkie, niemowlęce, koloru ciemnobrązowego, wytarte z tyłu głowy.” Na zdjęciu – piękne dziecko. Ludziom nie mieściło się w głowie, że mogło dojść do takiego nieszczęścia, młodzi rodzice dostali mnóstwo wsparcia. Ojciec wyglądał na przybitego, Katarzyna nie pokazywała swojej twarzy aż do dnia, kiedy przy detektywie Rutkowskim przyznała się, że dziecko wysunęło jej się z kocyka. To był szok i przełom. Szok, bo Katarzyna miała taką delikatną, niewinną twarz.

Katzrzyna Waśniewska została skazana na 25 lat. Za pięć lat może ubiegać się przetreminowe zwolnienie. Na grobie jej dziecka cały czas płoną znicze. Mieszkańcy Sosnowca pamiietają Karina Trojok

Śledztwo wykazało, że Magdusia nie zmarła przez upadek, ale przez gwałtowne uduszenie, chociaż badania wykazały, że wcześniej została z dużą siłą rzucona na podłogę. Katarzyna wiozła martwe dziecko przez miasto, ukryła je pod cegłami w ruinie zapomnianego domu przy torach kolejowych. Po robocie zapaliła papierosa, niedopałek rzuciła obok, a rękawiczki zakopała. Ten niedopałek ze śladami DNA i rękawiczki były potem dowodem w sprawie. Bajkę o porwaniu zaplanowała być może na podstawie oglądanego filmu, opowiadającego o kobiecie oskarżającej kogoś o porwanie jej synka, którego sama zabiła. Gdy Magdusia jeszcze żyła, jej matka szukała w komputerze wiadomości, ile wynosi świadczenie za zmarłe dziecko. W pamiętniku pisała, że chce w życiu dobrze się zabawić, chociaż nie zdała matury, a małżeństwo i dziecko są z przypadku.