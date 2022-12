Oddział chirurgii dziecięcej w Zabrzu dostał nowoczesny laser. Leczenie będzie dużo szybsze i mniej inwazyjne

Nowoczesny laser będzie leczyć dzieci w Zabrzu

Jak wyjaśnia ordynator oddziału laseroterapia w chirurgii dziecięcej jest absolutnym novum. Urządzenia podobne do tego w Zabrzu są dopiero wdrażane. Laser frakcyjny służy głównie do usuwania zmian w obrębie skóry, brodawek, rozstępów skóry, do leczenia wędzidełka języka i innych tym podobnych zabiegów.