Odkrycia Empiku 2022. Jakub Skorupa z Gliwic z główną nagrodą w ogólnopolskim konkursie. Płyta "Zeszyt Pierwszy" zbiera bardzo dobre oceny

Jakub Skorupa z tytułem Odkrycia Empiku 2022

Jak czytamy w opisie nominacji, gliwicki muzyk i jego twórczość to doskonały dowód na to, że muzyka alternatywna w Polsce ma się bardzo dobrze.

- Debiutancki krążek Ślązaka stanowi próbę otwarcia serca przed słuchaczem. Jest na nim wiele osobistych tekstów, pełnych obserwacji i wynikających z nich refleksji – czytamy w nominacji.

A te refleksje bardzo często przepełnione są goryczą. Już pierwszy singel artysty, zatytułowany „Pociągi Towarowe”, zdobył ogromną rzeszę fanów. „Ten kawałek porusza we mnie coś nieuchwytnego, o czym zapomniałam, że istnieje”, „Takie perły pojawiają się raz na kilka lat. Dawno nie słyszałem piosenki równie pięknej, smutne, gorzkiej”, „Za każdym razem gdy tego słucham, lecą mi łzy od ilości emocji, jakie ta muzyka we mnie wywołuje” – to tylko wąski wycinek z wielu pozytywnych komentarzy pod teledyskiem do „Pociągów Towarowych”.