Odkupienie przez… samounicestwienie? Adam Pazera o filmie "Wieloryb"

…Kamera zawęża kadr do ekranu laptopa, który podzielony jest na szereg „okienek”, a w każdym jakaś postać. Oto Charlie prowadzi on-line zajęcia z kursu pisania tekstów, ale okienko „teacher” jest całe ciemne, uczniowie żartują i pytają, kiedy dostrzegą twarz wykładowcy. „Kamerka ciągle mi szwankuje” – słyszą odpowiedź. Ale przecież nie twarz jest najważniejsza, ale w jaki sposób są prowadzone te internetowe wykłady dla studentów college’u „Do środy macie oddać prace, wyrażajcie myśli prosto i dobitnie” – pada stanowcze zdanie. Kiedy już po lekcji pojawi się inne ujęcie, w rozszerzonym kadrze, będzie można domyśleć się, dlaczego ów nauczyciel nie pokazuje się uczniom. Monstrualnych rozmiarów mężczyzna, siedzi rozwalony w fotelu, swym cielskiem jakby wręcz wciśnięty w siedzisko.

I taką postać mieliby zobaczyć kursanci? Charlie waży niemal 300 kg, ta bryła tłuszczu nie potrafi opuścić mieszkania, z olbrzymim trudem przemieszcza się po domu, do toalety czy do sypialni nie jest w stanie przejść inaczej, jak z chodzikiem, do drobnych przedmiotów na ziemi ma specjalny chwytak z kleszczami, ze względu na wagę jego stan zagraża życiu („zastoinowa niewydolność serca”). Opiekunką, pielęgniarką i właściwie jedyną przyjaciółką jest Liz, która troszczy się o niego, robi mu zakupy, ratuje, gdy ten zakrztusi jedząc łapczywie i wchłaniając olbrzymie porcje sandwicha lub szeroko się śmiejąc niemal doprowadza do zawału.