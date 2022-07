Odpoczynek na łonie natury. Aktywność, relaks i troska o środowisko - czyli jak to powinno wyglądać. Jak się zachować?

Aktywność fizyczna jest ważna i zwraca na to uwagę Światowa Organizacja Zdrowia. Zaleca ona, aby osoby dorosłe podejmowały w tygodniu od 150 do 300 minut aktywności fizycznej o umiarkowanej intensywności. Z kolei na ćwiczenia o dużym stopniu nasilenia wystarczy przeznaczyć od 75 do 150 minut. Nieco więcej ruchu niż dorosłym WHO zaleca dzieciom i młodzieży – średnio godzinę dziennie. W ich przypadku jest ważne, aby ćwiczenia były umiarkowanie albo wysoce intensywne.