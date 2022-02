Odpust św. Walentego w Bieruniu: koncert, promocja płyty, msze...

Starobieruńskie pieśni ku czci św. Walentego

W dzień odpustowy, mroźny, lutowy staje lud przed Świętym Bieruńskim Walentym, aby jak co roku od świtu do zmroku modlić się szczerze, wzrastać we wierze. Święty Walenty, uproś wiele łask, w każdym miejscu, czasie wspomagaj nas - to pierwsza zwrotka i refren pieśni pt. „W dzień odpustowy” ze słowami i muzyką ks. Wiktora Sopory. Jest to jedna z wielu pieśni ku czci św. Walentego. Autora słów większości z nich nie znamy, a muzyka określana jest jako starobieruńska.

Dziewięć takich pieśni, w opracowaniu znakomitego muzyka, Wacława Golonki, znalazło się w wydanym w zeszłym roku zbiorze pt. „Nieznane pieśni religijne powiatu bieruńsko-lędzińskiego i województwa śląskiego” (są tam m.in. „Witaj Maryjo z Magdalon” z tradycyjną muzyką z tyskiego kościoła św. Marii Magdaleny czy „Pieśń do Matki Bożej Mikołowskiej”). Część tych utworów nagrano na płytę pt. „In honorem Sancti Valentini”, w interpretacji Wacława Golonki (organy) i Marcina Wolaka (bas). W zeszłym roku nie było warunków do odpowiedniej promocji obu publikacji. Stanie się to teraz, podczas koncertu inaugurującego uroczystości ku czci św. Walentego.