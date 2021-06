Odra Opole - GKS Tychy LIVE, WYNIK, NA ŻYWO, GDZIE OGLĄDAĆ Tyszanie bez kapitana ciągle z szansą na bezpośredni awans do Ekstraklasy

W niedzielę 6.06.2021 r. w meczu 33. kolejki Fortuna 1. Ligi GKS Tychy zagra w Opolu z Odrą. Początek spotkania o godz. 12.40. Tyszanie zagrają bez zawieszonego na trzy mecze swego kapitana Łukasza Grzeszczyka. Tyski GKS ciągle ma szansę na bezpośredni awans do PKO Ekstraklasy. Tutaj na dziennikzachodni.pl prowadzona będzie relacja LIVE z meczu Odra Opole - GKS Tychy.

GKS Tychy zajmuje 3. miejsce i jest jedynym zespołem ze strefy barażowej, który może jeszcze bezpośrednio awansować do Ekstraklasy. Prowadzi Radomiak - 65 punktów, druga jest Bruk-Bet Termalica Nieciecza - 64 i te drużyny rozegrały już swoje mecze w tej kolejce. Tyszanie przed spotkaniem w Opolu mają 59 punktów.Drużyna trenera Artura Derbina na finiszu sezonu zasadniczego będzie musiała sobie radzić bez swego lidera i kapitana Łukasza Grzeszczyka.Po tym jak Termalica przegrała w Łodzi z ŁKS-em 2:3, a Radomiak wygrał w Gdyni z Arką 2:0 sytuacja w czubie tabeli stała się jeszcze ciekawsza. GKS Tychy może jeszcze namieszać w walce o bezpośredni awans! W niedzielę tyszanie zagrają z Odrą, która w poprzedniej kolejce wygrała z Termalicą 1:0.- Oglądałem ostatnie spotkanie Odry Opole i po szybko strzelonej bramce Odra się nisko cofnęła. Bronili szczelnie i Termalica nie miała dużej liczby sytuacji. Na pewno jest to dobrze zorganizowana drużyna w defensywie z przebłyskami w przodzie - ocenił Łukasz Norkowski, pomocnik GKS-u Tychy.Wcześniej Odra wygrała też u siebie z Miedzią Legnica 2:1. Ma 49 punktów i ciągle może wejść do baraży o Ekstraklasę. Ma tylko punkt straty do szóstej w tabeli Miedzi, która ma już rozegrane 33 mecze.- Czeka nas ciężkie spotkanie w Opolu, bo nasi rywale wygrali dwa ostatnie mecze i osiągali również dobre wyniki w poprzednich pojedynkach - dodał Tomasz Horwat, asystent trenera tyskiej drużyny. - Ten zespół jest groźny, szczególnie u siebie.W Opolu nie kryją swojego celu, bo zapowiedź niedzielnego meczu na klubowej stronie ma tytuł „Gramy o baraże!”. Wprawdzie GKS Tychy wygrał z Odrą na swoim stadionie w grudniu 2:0 (bramki: Szymon Lewicki i Łukasz Moneta), ale w tyskiej drużynie pamiętają, że nie był to łatwy mecz…Sędzią spotkania w Opolu będzie Łukasz Szczech (Warszawa).Mecz Odra Opole – GKS Tychy pokaże Polsat Sport. Początek transmisji o godz. 12.30.