Odra Opole - Zagłębie Sosnowiec 1:4. Piorunujący początek sezonu sosnowiczan ZDJĘCIA

Odra Opole - Zagłębie Sosnowiec 1:4. Piorunujący początek sezonu sosnowiczan

Odra to dla Zagłębia bardzo niewygodny rywal. Sosnowiczanie poprzednio wygrali z nią w 2018 roku, a trzy punkty z Opola udalo im się ostatnio wywieźć osiem lat temu. W tym sezonie podopieczni trenera Artura Skowronka w piorunującym stylu rozpoczęli jednak rozgrywki. Do tej pory nie zaznali porażki i po pokonaniu opolan przynajmniej do soboty będą liderem Fortuna 1. Ligi.

Decydująca dla losów spotkania w Opolu okazała się 25 minuta. Po dalekim podaniu Michała Gliwy piłkę przejął Szymon Sobczak i został sfaulowany w polu karnym przez Jakuba Szreka. Sędzia Piotr Urban z Warszawy długo analizował tę sytuację za pomocą systemu VAR. Ostatecznie arbiter przyznał Zagłębiu jedenastkę, a obrońcy Odry pokazał czerwoną kartkę uznając, że popełnił faul taktyczny.