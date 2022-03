Oferty pracy dla kobiet z Ukrainy w Katowicach i okolicach. Firmy i instytucje mają pracę dla Ukraińców bez znajomości języka polskiego

Oferty pracy dla Ukrainek

Cały kraj angażuje się w pomoc dla uchodźców z Ukrainy. Rządowe instytucje starają się upraszczać procedury związane z ich pobytem w Polsce. Na stronach internetowych firm, portalach społecznościowych i ogłoszeniowych zaczyna pojawiać się natomiast coraz więcej ofert pracy skierowanych bezpośrednio do obywateli Ukrainy.

Uchodźcy, którzy trafiają do Polski, to najczęściej kobiety i dzieci. To właśnie Ukrainki najczęściej będą szukały pracy w naszym kraju. Już teraz pomocną dłoń wyciągnęło do nich wiele instytucji, a wśród nich Poczta polska, która zgłosiła już gotowość do zaoferowania im miejsc pracy, w tym na wielu stanowiskach, na których nie jest wymagana znajomość języka polskiego.