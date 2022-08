OFF Festival 2022 w Katowicach. Trzeci i ostatni dzień imprezy na terenie Doliny Trzech Stawów. Pożegnanie festiwalu było gorące

OFF Festival w Katowicach

Niedziela to trzeci i ostatni dzień 15. edycji kultowej imprezy, której pomysłodawcą jest Artur Rojek.

OFF Festival powrócił w pełnej krasie na teren katowickiej Doliny Trzech Stawów po pandemicznej przerwie, serwując zestaw artystów, którzy zadbali, by ich koncerty na długo zostały w pamięci.

Wśród najbardziej oczekiwanych gwiazd trzeciego dnia tej odsłony OFF Festivalu był m.in. WaluśKraksaKryzys, Metronomy, a także jedno z najbardziej zaskakujących ogłoszeń tej edycji, czyli zespół Papa Dance.

Grupa przyjechała do Katowic, by zaprezentować materiał ze swojego słynnego albumu "Poniżej krytyki". To z niego pochodzą m.in. takie utwory jak "Maxi singiel", "Naj story" czy "O-la-la".