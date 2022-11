OFF Festival 2023: Ogłoszono pierwsze gwiazdy, które w sierpniu wystąpią na terenie Doliny Trzech Stawów w Katowicach Aleksandra Szatan

W tym roku odbyła się jubileuszowa, 15. edycja OFF Festivalu. Znamy już pierwszych artystów, którzy zagrają na przyszłorocznej edycji. Kto będzie wśród nich?

OFF Festival w sierpniu 2023 roku ponownie zamelduje się na terenie Doliny Trzech Stawów w Katowicach, by na kilka dni porwać uczestników w podróż po różnorodnej muzyce. Artur Rojek, pomysłodawca i dyrektor artystyczny OFF Festivalu niezmiennie skrupulatnie dobiera festiwalowych artystów, filtrując ich przez swoją muzyczną wrażliwość. W czwartek (24 listopada) poznaliśmy pierwszych artystów, którzy pojawią się na przyszłorocznym festiwalu.