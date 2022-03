OFF Festival ze specjalną pulą biletów, z których dochód będzie przeznaczony na pomoc Ukrainie. Akcja trwa do 8 marca

Kup bilet na OFF Festival, pomóż Ukrainie

Specjalna pula karnetów na OFF Festival została uruchomiona 2 marca i będzie dostępna do 8 marca włącznie.

Środki ze sprzedaży tych biletów wesprą zbiórkę organizowaną przez Fundację In Corpore, która wraz Miastem Katowice –prężnie działa w ostatnich dniach, by pomóc jak największej liczbie osób dotkniętych niewyobrażalną tragedią.