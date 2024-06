Oficjalna strefa kibica Euro 2024 zaprasza do wspólnego przeżywania piłkarskich emocji w Gliwicach

Chociaż reprezentacja Polski na EURO 2024 awansowała jako ostania z ekip, biorących udział w czempionacie, nie przeszkodzi to kibicom, by hucznie celebrować występy biało-czerwonych. Polacy, mimo silnej grupy, w której zmierzą się kolejno z Holandią, Austrią i Francją, wierzą w awans do fazy pucharowej turnieju, a w niej wszystko jest możliwe. Sam selekcjoner - Michał Probierz - wspomina, że nie będą "chłopcami do bicia". Mamy nadzieję, że zbliżający się turniej przyniesie nam tyle pozytywnych emocji, ile EURO 2016, w którym Polacy otarli się o półfinał.

Organizatorzy zadbali o to, by każdy znalazł coś dla siebie. Smakosze będą mogli delektować się soczystymi kiełbasami z grilla, a dla spragnionych czeka zimne piwo, idealne na ciepłe czerwcowe dni. Nie zapomniano również o najmłodszych – przygotowano specjalne animacje i zabawy, które umilą czas dzieciom, pozwalając rodzicom w pełni cieszyć się atmosferą kibicowania. To doskonała okazja, aby poczuć jedność i wspólną radość z dopingowania naszej reprezentacji. Przyjdź, zabierz rodzinę i znajomych, i dołącz do nas, by razem tworzyć niezapomniane wspomnienia w strefie kibica na PreZero Arenie w Gliwicach. Wstęp wolny. Do zobaczenia!