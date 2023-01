Ogólnopolski Festiwal Piosenki „O Wolności". To konkurs dla dzieci i młodzieży w wieku od 10 do 24 lat. Można zgłaszać swój udział RED.

Ogólnopolski Festiwal Piosenki „O Wolności"jest konkursem skierowanym do dzieci i młodzieży w wieku od 10 do 24 lat. Do udziału w wydarzeniu zapraszamy zarówno amatorów tworzących w zaciszu domowym, jak i młodych artystów skupionych wokół domów kultury, ośrodków młodzieżowych, szkół, ognisk artystycznych, harcerstwa. Na naszej scenie może wystąpić zarówno solista, jak i zespół. W zgłoszeniu należy podać liczbę uczestników, wybrany do zaprezentowania utwór oraz wymagania sprzętowe - zachęcaja organizatorzy.