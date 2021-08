Ogród Japoński oczami turystów. Co najbardziej podoba się odwiedzającym? Zobaczcie filmik wideo

Kiedy do układu wodnego dostaje się flora bakteryjna człowieka lub zwierzęcia, wtedy układ przeznaczony do filtracji biologicznej nie wyłapuje zanieczyszczeń, a w wodzie rozwijają się glony. To było przyczyną zamknięcie ogrodu. – mówi Artur Cieślak.

Dyrektor techniczny Parku Śląskiego dodaje, że podczas ostatnich dwóch tygodni układ był przeciążony, ale turyści nagminnie moczyli stopy lub wchodzili do wody. Artur Cieślak podkreślił, zarząd Parku Śląskiego nie zamierzał zamykać co dwa tygodnie ogrodu, wynika to niestety z nieprzestrzegania przez odwiedzających skweru. Dlatego składa on apel.