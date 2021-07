Ogród Japoński w Chorzowie cały czas cieszy się ogromnym zainteresowaniem. W weekend na spacer wybrało się tam wiele osób

Ogród Japoński w Chorzowie cały czas cieszy się ogromnym zainteresowaniem

Ogród Japoński w Parku Śląskim w Chorzowie, po modernizacji, otwarto niecałe dwa tygodnie temu. Od tego czasu przyciąga do siebie tłumy zwiedzających, którzy chcą go zobaczyć zarówno za dnia, jak i wieczorem, kiedy jest efektownie podświetlony (przypomnijmy, że całość można zwiedzać do godz. 23).

Nic więc dziwnego, że w weekend, kiedy w dodatku pogoda za oknem dopisuje, w Chorzowie pojawiło się mnóstwo osób, które z bliska podziwiały ogród. Widać to doskonale na zdjęciach naszej fotoreporterki.