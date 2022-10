Ogród Świateł w Chorzowie. Jak fotografować iluminacje świetlne? Zrób dobre zdjęcia bajkowej wystawie [PORADNIK] red.

Wyjątkowa wystawa plenerowa, która od 28 października zagości w Legendii w Chorzowie, to okazja nie tylko do spaceru wśród bajkowych postaci. Dzięki imponujących rozmiarów lampionom, tunelom świetlnym i zapierającym dech pokazom multimedialnym, stworzysz zdjęcia o niepowtarzalnym charakterze. Jak przygotować się do tej fotograficznej podróży? Przeczytajcie poradnik!