Ogródki letnie w Bytomiu pojawiły się już Nna rynku. Gastronomia wznawia działalność 15 maja

- Wystartujemy w nocy z piątku na sobotę, o północy. To było dla nas bardzo duże wyzwanie, ale udało się. Spotkały nas bowiem kłopoty związane z faktem, że wszyscy otwieramy się w jednym terminie. Zawsze to było rozłożone w czasie. Niektórzy zaczynali w połowie kwietnia, inni dopiero na początku maja. Teraz sytuacja wygląda inaczej – zapotrzebowanie na meble czy parasole jest ogromne. Niektórych rzeczy brakuje. Powoduje to niepotrzebne nerwy, dlatego każdy chce zdążyć z otwarciem od soboty - mówią w rozmowie z "DZ" Arkadiusz i Barbara, właściciele restauracji Ziarno i piwiarni Warka zlokalizowanych przy bytomskim rynku, którzy są już gotowi.