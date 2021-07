Ogrody deszczowe w Bielsku-Białej. Ekolodzy Fundacji Arka ruszają z akcją „Sadzimy wodę”

Fundacja Ekologiczna Arka inauguruje w czwartek 29 lipca akcję „Sadzimy wodę”. O 11.00 na pl. Bolka i Lolka przy Galerii Sfera w Bielsku-Białej ekolodzy w kolejny sposób będą zachęcali do gromadzenia w miarę możliwości wody deszczówki oraz poszanowania zasobów wodnych.

- Dla uczestników przygotujemy akcję sadzenia roślin do ogrodów deszczowych. Każdy będzie mógł sobie posadzić do recyklingowej doniczki i kompostowej ziemi taką roślinę i zabrać ja do domu. Wśród takich roślin jest m.in niezapominajka błotna, tojeść kropkowana, krwawnica pospolita, mięta nadwodna – wyjaśnia Wojciech Owczarz, prezes Fundacji Arka.