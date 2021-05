Ogrody japońskie w Pisarzowicach zachwycają orientalnym stylem. Szkółka Pudełko jest oblegana. Najpiękniejsze azalie

Ogród jest dostępny dla zwiedzających od kwietnia do października. Prócz zwiedzania ogrodu, o dyspozycji odwiedzających jest kawiarnia z niewielkim otaczającym ją ogrodem pokazowym i sklep. Można też wynająć to miejsce np. na rodzinną uroczystość.

Jeśli kochacie ogrody, tego miejsca nie możecie przegapić. Oto przepiękny ogród japoński w Pisarzowicach niedaleko Bielska-Białej w woj. śląskim. Wiosną to prawdziwy, kolorowy i pachnący raj, pełen kwitnących kwiatów.

Nie ma możliwości, żeby wyjść stąd z pustymi rękami. Jeśli nie macie ogrodu i nie kupicie jednej z pięknych azalii, bzów, drzewek owocowych czy magnolii za 600 zł (ceny roślin znajdziecie w naszej galerii), to na pewno kupicie choć doniczkę z lawendą albo jedną z wielu odmian mięty, pelargonią, koleusem, ziołami w doniczce.

Ogrody japońskie w Pisarzowicach

Oto jak opisany jest ogród w Pisarzowicach na ich stronie internetowej: Kwitnące azalie japońskie to jeden z symboli prawdziwego ogrodu japońskiego. Zwane „tsutsuji” azalie należące do grupy roślin wrzosowatych prezentują swe piękno jako dywany utkane z tysięcy drobnych kwiatów o intensywnych kolorach. Kwitnące azalie to prawdziwa ozdoba majowego ogrodu. W naszym ogrodzie japońskim w Pisarzowicach staramy się pokazać Państwu azalie japońskie rosnące w dwóch formach: jako naturalny, swobodnie rosnący krzew oraz w stylu „karikomi”.