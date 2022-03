Ogrody Kapias w Goczałkowicach budzą się do życia przed wiosną

Ogrody Kapias tuż przed nadejściem wiosny

Ogrody Kapias w Goczałkowicach-Zdroju znajdują się nieopodal drogi ekspresowej S1. To jedna z atrakcji na trasie z Górnego Śląska w Beskidy. Warto zatrzymać się na dużym, darmowym parkingu przy ogrodach, wybrać się na spacer alejkami i zachwycić się naturą, którą możemy tam podziwiać za darmo od poniedziałku do niedzieli. Bez wahania można powiedzieć, że to jedno z najpiękniejszych miejsc w województwie śląskim.