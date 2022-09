Ogrody Kapias w Goczałkowicach-Zdroju to idealny cel jesiennej wycieczki! Zobacz ZDJĘCIA bajkowej krainy Paweł Ćwikliński

Ogrody Kapias - zobacz ZDJĘCIA. Jedna z najurokliwszych atrakcji w Goczałkowicach-Zdroju to znakomity kierunek na jesienne wycieczki. Ogrody do zwiedzania potrafią w sobie rozkochać mnogością barw, roślin i pomysłowych dekoracji. Tutaj naprawdę można poczuć się jak w bajce, co więcej - kompletnie za darmo! Kliknij w galerię i przekonaj się, że warto.