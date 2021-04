Ogrody w restauracjach będą otwarte na majówkę? Domaga się tego Izba Gospodarcza Gastronomii Polskiej

Izba Gospodarcza Gastronomii Polskiej apeluje do władz o umożliwienie pracy restauracji na ogródkach. Za pasem majówka, dla wielu z nich to może być ostatnia szansa, by przetrwać ten trudny czas.

- Stanowczo wskazujemy, że według ekspertów, transmisja wirusa SARS-COV19 na świeżym powietrzu jest aż dwukrotnie niższa, a do zakażenia w takich warunkach dochodzi według badań irlandzkich naukowców, opublikowanych w "The Irish Times" jedynie w 1 na 1000 przypadków. Podobne wyniki potwierdziły badania w Chinach oraz na Uniwersytecie Kalifornijskim - czytamy w apelu.

Obecne obostrzenia związane z działalnością gastronomii zostały przedłużone do 25 kwietnia. Hotele oraz miejsca noclegowe zostają zamknięte do 3 maja .

Otwarcie restauracji, ich działalności chociaż na ogródkach mogłoby uratować wiele z nich. Jak piszę IGGP w swoim apelu, to co dzieje się teraz w gastronomii to dramat dla wielu przedsiębiorców " To dramaty ich rodzin, ich dzieci, którym rodzice nie mogą zapewnić bezpiecznej przyszłości."