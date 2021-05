Ogrodzieniec. Henry Cavill ma na zamku do odebrania swój miecz. Został wykuty specjalnie dla serialowego wiedźmina

Henry Cavill ma z Zamku miecz do odebrania

"Come and get it" - to hasło dla samego aktora Henry'ego Cavilla, czyli Geralta z netfliksowego hitu "Wiedźmin". Po co miałby pojawić się na zamku Ogrodzieniec w Podzamczu? Właśnie tam będzie czekał na niego miecz, odwzorowany z gry "Wiedźmin 3. Dziki Gon". Jego powstawanie trwało blisko dwa miesiące. Było potrzebnych mnóstwo średniowiecznych narzędzi, by odwzorować nie tylko jego wygląd, ale i możliwy sposób powstawania. Nie obyłoby się także bez fachu w ręku, który niewątpliwie posiada jego twórca - Artur Wysocki, kowal i artysta z Katowic.