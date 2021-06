Ogrodzieniec. W gminie powstały dwa kolejne miejsca dla seniorów - w Ogrodzieńcu oraz Mokrusie. Seniorzy będą mieli co robić!

- Jest pięknie, w końcu to miejsce odżyło i wygląda znakomicie. Wcześniej, w ramach Uniwersytetu III wieku spotykaliśmy się na różnych zajęciach - najciekawsze były lekcje historii. Mamy nadzieję, ze tutaj też będą, choć tak naprawdę na razie nie wiemy nic. To będzie dla nas niespodzianka, ale na pewno będzie super. Wszyscy się starają i szykują dla nas wiele ciekawych zajęć - powiedziały nam seniorki z Ogrodzieńca.

To nie koniec zmian także w samym Gminnym Ośrodku Kultury. Przez blisko 40 lat stał od pusty, zaniedbany i nic się tam nie działo. Pierwsze efekty zmian widać właśnie w ramach Klubu Seniora, lecz to nie koniec. Powstanie duża sala widowiskowa, która pomieści aż 300 osób, galeria, bawialnia dla dzieci i wiele innych. Miejsce będzie także przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

W klubie w Ogrodzieńcu będą odbywały się przeróżne zajęcia. W każdym wieku, trzeba dbać o formę fizyczną i to też będą robić seniorzy. To także lekcje muzyczne, seniorzy mają ogromny talent. Z okazji otwarcia klubu seniora, przygotowali specjalny koncert!

Jest jasno, kolorowo i naprawdę nowocześnie, to miejsce na miarę XXI wieku. Warto zaznaczyć, że oprócz sali spotkań, mają bogato wyposażoną sale do ćwiczeń - orbitrek, bieżnia, steper, kijki do nordic walking, piłki i wiele innych.