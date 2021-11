Ogrodzieniecka Twierdza Światła już oficjalnie otwarta. Zobaczcie, co czeka na Was na zamku

Na zwiedzających czekają piękne iluminacje świetlne, które uświetnią zwiedzanie jurajskiej twierdzy. To pierwsza taka atrakcja w okolicy, której pomysłodawcą jest burmistrz Ogrodzieńca - Anna Pilarczyk.

- Epidemia spowodowała, że byliśmy zmuszeni czasowo zamknąć Zamek. Zastanawialiśmy się, jak przetrwać ten trudny czas. Co niektórzy mieszkańcy wysyłali mi różne linki mówiąc bym zobaczyła ciekawe rzeczy, jakie powstają w innych miastach. Wybrałam się do parku świateł w Krakowie i uznałam, że chcę tu zrobić coś podobnego, ale nawiązującego oczywiście do historii zamku oraz całej Jury. Tak powstał pomysł, by stworzyć tu Ogrodzieniecką Twierdzę Światła - opowiadała Anna Pilarczyk.