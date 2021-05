Ogromna kolejka do punktu szczepień w Katowicach. Punkt przeniesiono na drugą stronę hali MCK. Trwa także wygaszanie szpitala tymczasowego

Chętni na szczepienie przeciw COVID-19 w punkcie znajdującym się w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach gromadzą się w gigantycznej kolejce do wejścia od strony ul. Olimpijskiej. Wszystko dlatego, że punkt został przeniesiony. Wcześniej chętni na szczepienie wchodzili od strony placu Sławika i Antalla, czyli od strony katowickiego Spodka. W poniedziałek, 24 maja punkt został przeniesiony na drugą stronę hali, co wywołało spore zamieszanie.

- Prawdę powiedziawszy, jestem zaskoczony tym, co tu dzisiaj zastałem. Wejście jest od drugiej strony, mało miejsca. Jest tłoczno. Nikt nie sprawdził mi też temperatury, a tak robiono wcześniej, gdy przyjmowałem tu pierwszą dawkę szczepionki - opowiada katowiczanin.

Namioty dla osób wypełniających dokumenty przed szczepieniem ustawiono na zewnątrz budynku. Również ci, którzy przyjęli szczepionkę, 15 minut po szczepieniu muszą odczekać w namiocie na zewnątrz budynku. Wcześniej wszystkie te punkty znajdowały się wewnątrz budynku.

- Rzeczywiście punkt szczepień został przeniesiony na drugą stronę. To wynika z ustaleń z właścicielem obiektu. Na miejscu w dalszym ciągu są ratownicy górniczy i żołnierze, którzy kierują ruchem i czuwają nad całością - mówi Alina Kucharzewska, rzeczniczka wojewody śląskiego i dodaje: - Dla osób zaszczepionych, które muszą odczekać 15 minut ustawiono namiot, w którym znajdują się krzesła. Osoby oczekujące na szczepienie, podobnie jak to miało miejsce do tej pory, oczekują na zewnątrz, ponieważ nie możemy tłoczyć ludzi w środku, ze względu na wciąż obowiązujące zasady reżimu sanitarnego.