Ogromne kolejki w Zawierciu do punktu paszportowego. Trzeba czekać godzinami

Długa kolejka po paszport w Zawierciu

Wchodzimy do budynku Urzędu Miejskiego w Zawierciu i widzimy tłum. Kilkadziesiąt osób czeka, by wejść do tutejszego Terenowego Punktu Paszportowego. Od kilku miesięcy działa na parterze budynku UM. Ludzie czekają w kolejce od wczesnego ranka, by wyrobić nowy dokument.