Ogromne zmiany przy Pogorii w Dąbrowie Górniczej. Wjazdu na parking ma strzec Straż Miejska

Straż Miejska przypilnuje parkingów nad Pogorią III. Będzie więcej koszy na śmieci

Tysiące osób spędza latem czas wolny na Pogorii III. Nie wszyscy jednak dostosowują się do panującego regulaminu i wynika z tego wiele problemów. W weekend 19 i 20 czerwca największym z nich był problem z parkowaniem. Brakowało miejsc, więc kierowcy zostawiali samochody w różnych niedozwolonych miejscach, przez co blokowały one ruch, szczególnie autobusowy. Na terenie Pogorii co weekend zostawia się także mnóstwo śmieci.