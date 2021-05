Ogromne zmiany w kursowaniu tramwajów w Sosnowcu i Dąbrowie. Wiele kursów skróconych, są inne trasy, jeździ autobusowa komunikacja zastępcza

W Sławkowie autobusy linii 634 nie kończą już kursów na rynku. Końcowy przystanek trzeba przygotować na nowo

Od 17 maja wszystkie autobusy linii 634 znów jadą w rejon ulicy Olkuskiej i Michałowa. Udało się znaleźć rozwiązanie, które pozwoliło na powrót do wcześniejszego rozkładu jazdy, choć końcowy przystanek trzeba jeszcze przygotować do obsługi. A pętla, która stała się przyczyną problemów, będzie służyć docelowo tylko do zawracania.