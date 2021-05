Okrąglak w Gliwicach na placu Grunwaldzkim to teraz ruina! A może powrócić piękna, parkowa restauracja!

Zrujnowany, drewniany okrąglak na skraju placu Grunwaldzkiego straszy! Mieszkańcy chcą go uratować, tu wypoczywać, napić się kawy, ale nie tylko. Mają propozycje, jak dać temu miejscu drugie życie. Jakie? Mają propozycje, które złożyli jako projekt w Budżecie Obywatelskim. Pomysł bardzo podoba się mieszkańcom - i to nie tylko tej dzielnicy.

Okrąglak na skraju placu Grunwaldzkiego w Gliwicach to teraz ruina. Charakterystyczny, niewielki drewniany obiekt jest zniszczony. Walący się dach, połamane deski na odrapanej i zniszczonej elewacji, rumowisko i śmieci n niewielka zapleczu. O tym, że w ostatnim czasie, gdy był otwarty - działał tu sklep - przypominają reklamy produktów spożywczych. Jest i niewielka tablica ogłoszeń, na której do dziś pojawiają się anonsy. Dziś okrąglak straszy.

- Jak można było do tego dopuścić? Nie rozumiem kompletnie - mówi nam jedna z mieszkanek okolicznych domów. - Ludzie lubią to miejsce, wiele osób tu wypoczywa, jest fajny plac zabaw. I obok - takie coś.

Plac Grunwaldzki to miejsce spacerów nie tylko mieszkańców najbliższych okolic. Zadbany plac, a właściwie - park, w którym rosną stare drzewa, starannie utrzymany. To miejsce, gdzie co roku staje zimą słynny gliwicki świetlny tunel, a wtedy odwiedzają to miejsce tłumy.