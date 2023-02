Oksykodon - ten lek przeciwbólowy może być niebezpieczny dla zdrowia. Jakie działania ma zdobywająca coraz gorszą sławę substancja? Paweł Ćwikliński

Oksykodon to substancja czynna, o której robi się głośno. Łatwo uzależniająca i niebezpieczna dla zdrowia - jak działa? Alex Green, źródło: Pexels

Oksykodon (znany także pod angielskim słowem oxycodone) to substancja czynna używana w produkcji leków przeciwbólowych, która zdobywa coraz gorszą sławę. Nieprawidłowo użyty, może prowadzić do uzależnień - takich zgłoszeń jest coraz więcej. W skrajnych przypadkach może prowadzić nawet do śmierci. Jak dokładnie działa?