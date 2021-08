Okulary, dokumenty, pojemniki na jedzenie, a nawet wózek dziecięcy, czyli co ludzie gubią na beskidzkich szlakach

- Do nas rzadko trafiają przedmioty znalezione na szlakach - mówi Adam Tyszecki, ratownik dyżurny Grupy Beskidzkiej Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Szczyrku. Dodaje, że rzeczy znalezione na szlakach ludzie zostawiają raczej w schroniskach górskich, czasami kasach parku krajobrazowego lub przy ośrodku narciarskim.

Okazuje się, że ludzie potrafią zgubić dosłownie wszystko, choć do typowych zgub należą kluczyki do samochodów, okulary, dokumenty, pojemniki na jedzenie, parasolki, kijki trekkingowe i inne elementy wyposażenia turystycznego. W maju ubiegłego roku głośna była sprawa dziecięcego wózka z całym wyposażeniem, a nawet jakimiś zakupami w środku, znalezionego na szlaku w rejonie Szyndzielni.

- Sam ściągałem ten wózek - wspomina Adam Tyszecki. - Prawdopodobnie nie został zgubiony, lecz porzucony. Ktoś jechał kolejką linową na Szyndzielnię, nie spodziewał się, że szlak jest bardzo kamienisty i nie da się po nim jechać takimi małymi kółeczkami, więc go zostawił. Stał kilka dni, niektórzy turyści zaniepokojeni tym, że mogło stać się coś złego, dzwonili do nas, więc go zabraliśmy. Z tego co pamiętam nikt się po niego nie zgłosił.