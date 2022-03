Olaf Hermann walczył od lat o bezpieczeństwo na drodze. Będzie nowa sygnalizacja w Sławkowie i bezpieczniejsze dla kierowców bramownice

Swoją batalię o budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu DK94 oraz Okradzionowskiej w Sławkowie rozpoczął w dniu wypadku 2 listopada 2019 roku, gdy to na owym skrzyżowaniu jego wujek zginął po uderzeniu w słup. Do tragedii doszło około godz. 14.20. 76-letni mieszkaniec Sławkowa wyjeżdżał toyotą z ulicy Okradzionowskiej i nie ustąpił pierwszeństwa nadjeżdżającemu BMW. Doszło do zderzenia samochodów, a jedno z aut uderzyło dodatkowo w sygnalizację świetlną. Zginęła wtedy 70-letnia pasażerka toyoty oraz 46-letni kierowca BMW z Bukowna. W wypadku ranna została także 11-letnia dziewczynka, pasażerka zmarłego kierowcy. Na szczęście nic poważnego się jej nie stało.

- Auto wujka wpadło na słup po tym, gdy pojazd marki Toyota wymusił na nim pierwszeństwo i wskutek zderzenia z nim BMW zostało zepchnięte na słup sygnalizacji ostrzegawczej. W pierwszej kolejności zająłem się słupem, w który uderzył pojazd wujka. W miesiąc przeszedłem szybki kurs z zakresu konstrukcji wsporczych sygnalizacji. Udało mi się ustalić, iż jest to słup marki ZiR Bytom i jest on zalany betonem dwa metry wgłąb ziemi, fakt ten jest bardzo istotny. W międzyczasie dowiedziałem się, że istnieją słupy, które podczas uderzenia składają się, nie powodując uszkodzeń pojazdu, który w taki słup uderzy. Są to słupy Lattix z normą PL EN 12767 – mówi Olaf Hermann.