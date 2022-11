Olimpiada Gier Planszowych IPN w Katowicach. Poznaj historię Polski, wygraj wyjazd na finał do Warszawy

Wydarzenie odbędzie się w dniach 24-25 listopada w godz. 9.00-16.00 w Śląskim Centrum Wolności i Solidarności znajdującym się przy ul. W. Pola 38.

- Olimpiada jest skierowana do miłośników gier planszowych i stwarza im okazję do zmierzenia się z innymi pasjonatami. W głównych miastach Polski, od października do lutego, odbędą się kwalifikacje regionalne, na które zapraszamy już teraz! – informują organizatorzy.