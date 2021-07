Oliwia Bieniuk gotowa na wielkie sukcesy ZDJĘCIA Córka Anny Przybylskiej wygra "Taniec z gwiazdami"?

Oliwia Bieniuk zatriumfuje w Tańcu z Gwiazdami?

Oliwia Bieniuk to młoda gwiazda, która stanie do rywalizacji na parkiecie programu "Taniec z gwiazdami". Córka nieodżałowanej Anny Przybylskiej w pocie czoła przygotowuje się do tanecznych zmagań.